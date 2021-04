In der Südpfalz sind die ersten Störche dieses Jahres geschlüpft. Wie das Rheinland-Pfälzische Storchenzentrum mitteilt, habe man in Knittelsheim im Kreis Germersheim bisher sieben Küken gezählt. Auch aus Jockgrim und Kandel werde Nachwuchs gemeldet. In Bornheim im Kreis Südliche Weinstraße seien die ersten Küken in einem Nest direkt am Storchenzentrum gesichtet worden.

Ob es ein gutes Storchenjahr wird, hängt laut Storchenzentrum vom Wetter ab. Im vergangenen Jahr waren etliche Jungstörche bei einem Kälteeinbruch im Mai erfroren.