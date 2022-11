In Ludwigshafen hat heute der Weiohnachtsmarkt begonnen, als erster Markt in Rheinland-Pfalz. Neben den Buden mit Essen, Trinken und Handwerk gibt es in diesem Jahr auch ein Kinderkarussel und ein Riesenrad. Doch zwischen Tannenbäumen und Lichterketten will nicht bei jedem weihnachtliche Stimmung aufkommen.