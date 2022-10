Jahrzehntelang war der kleine Aufsatz des Türmerhäuschens an der Stiftskirche in Neustadt an der Weinstraße leer. Jetzt wurde die Sturmglocke wieder aufgehängt.

Vor gut 40 Jahren wurde die Sturmglocke hoch oben auf der Stiftskirche in Neustadt "in Pension geschickt". Man brauchte sie nicht mehr. Die 30 Kilogramm schwere Glocke im Laternenaufsatz des Türmerhäuschens war in früheren Zeiten vom Türmer bei Feuer geläutet worden - das war eine seiner Aufgaben. Kein Bedarf mehr für Sturmglocke Man hatte schon viele Jahre keinen Bedarf mehr für diese Form des Alarmierens. Die Glocke kam, nachdem sie abgehängt war, ins Foyer der Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt. Jetzt kommt sie zurück. Mit einem Spezialkran wurde sie in das Türmchen gehängt. Kran in Position für die Sturmglocke SWR Glocke soll wieder läuten Die Stadtverwaltung hat angekündigt, dass es zukünftig Sonderführungen zum Türmerhäuschen geben soll. Bei diesen Anlässen könne dann auch die Sturmglocke mit einem Seilzug wieder geläutet werden. Glocke mit langer Geschichte Die Glocke stammt auf dem Jahr 1866. Sie war als Ersatz gekommen für eine Glocke, die aus dem Kapuzinerkloster stammte. Diese war beim Läuten zersprungen. Sturmglocke auf dem Marktplatz in Neustadt SWR Die Glocke von der Gießerei Georg Hamm in Kaiserslautern läutete zum ersten Mal am 19. Dezember 1866 wegen eines Brandes in der Hintergasse.

Diese Glocke ist 38,5 cm breit, 35 cm hoch und hat den sehr hellen Schlagton c’’. Um die Schulter der Glocke läuft ein Schmuck aus Weinblättern.