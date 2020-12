Sportvereine haben es in Corona-Zeiten schwer. Der Turnverein 1861 Landau hatte die Sorge, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein leidet und hat sich etwas ausgedacht.

Seit einigen Tagen kann man an Supermarktkassen in Landau Sammelbilder kaufen - allerdings nicht von internationalen Fußball-Größen, sondern von Mitgliedern des Turnvereins 1861. Dieser Verein, der im Verbund des ASV Landau ist, hat rund 1.400 Mitglieder. Seit Ende Oktober musste wegen den steigenden Coronazahlen auch beim Turnverein der Sportbetrieb wieder eingestellt werden. Da entschloss sich Samuel Soffel, Leiter der Abteilung Turnen, eine Idee umzusetzen, die er schon beim ersten Lockdown hatte - Ein Stickeralbum mit den Mitgliedern im Verein.

Supermarktkette unterstützt die Aktion

Der Turnverein hat noch mehrere Abteilungen, wie Volleyball, Leichtathletik oder Ultimate Frisbee. Keiner kann sich zur Zeit sehen, dachte sich Samuel Soffel und um den Zusammenhalt wieder zu stärken, wollte er etwas tun. Er fand im Internet eine Firma, die Stickeralben für Vereine anbietet. Er wandte sich an eine Landauer Supermarktkette, die das Projekt unterstützt und die Alben und Sticker in einer ihrer Filalen anbietet.

400 Alben bereitgestellt

Samuel Soffel hat die Fotos mit einer Fotobox der Sticker-Alben-Firma gemacht. 320 Vereinsmitglieder haben mitgemacht und sich ablichten lassen. 400 Alben gibt es zu kaufen und die passenden Klebebildchen. Am ersten Tag der Veröffentlichung hat er gemeinsam mit einem Trainer an einen Supermarkt Crêpes gebacken und verteilt, um auf das Projekt aufmerksam zu machen.

Der Erlös, 2 Euro pro Album, geht an den Verein - aber es hat auch mittlerweile die Supermarktkette zugesagt, das Geld vom Verkauf der Bildchen dem Verein zu spenden. Bis zum 6. Februar kann man die Alben und Sticker in der SBK-Filale in der Johannes-Kopp-Straße in Landau kaufen.