Bianca Staßen (SPD) tritt gegen Volker Knörr (CDU) an

Bei der Stichwahl um das Amt des Landrats im Rhein-Pfalz-Kreis treten am Sonntag Bianca Staßen (SPD) und Volker Knörr (CDU) gegeneinander an. Hier erfahren Sie, was den beiden Kandidaten wichtig ist.

Volker Knörr aus Waldsee von der CDU hatte im ersten Wahlgang gut 36 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen und hatte damit einen Vorsprung vor Bianca Staßen. Staßen aus Otterstadt von der SPD erhielt gut 25 Prozent. Knörr und Staßen sind beide Lehrer. Wichtigstes Thema für Volker Knörr: Integration Der 48-jährige Familienvater Knörr bezeichnet sich selbst als "Waldseer Bu". Er war als ehrenamtlicher Beigeordneter im Rhein-Pfalz-Kreis sieben Jahre für den Bereich Abfallwirtschaft zuständig. Als Rektor der Adolf-Diesterweg-Realschule plus in Ludwigshafen-Oggersheim ist ihm das Thema Integration besonders wichtig. Er erlebe, sagt er, wie es ist, wenn Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund in "Parallelwelten" aufwachsen und daher von bestimmten Lebensbereichen ausgeschlossen seien. Eine Übersicht über Knörrs politische Programm finden Sie hier . Wichtigstes Anliegen für Bianca Staßen: Modernisierung der Verwaltung Die 48-jährige Bianca Staßen ist ebenfalls ein Familienmensch und Mutter einer erwachsenen Tochter. Sie ist Lehrerin für naturwissenschaftliche Fächer an der Integrierten Gesamtschule in Speyer. Als ehrenamtliche Beigeordnete engagiert sie sich für die Themen Jugend und Soziales. Ihr wichtigstes Anliegen ist, so ihre eigene Aussage, ist die Modernisierung der Verwaltung. Sie müsse effektiver und transparenter werden und für die Bürger greifbarer, einfacher zu erreichen und zu verstehen. Eine Übersicht über ihre politischen Ziele finden Sie hier . Beide Kandidaten sitzen seit langem im Kreistag des Rhein-Pfalz-Kreises. Sie sind beide Kreisbeigeordnete und damit Vertreter von Landrat Clemens Körner (CDU). Körner, der seit 2009 die Kreisverwaltung leitet, war nicht mehr angetreten. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind rund 120.500 Bürger wahlberechtigt.