In der Verbandsgemeinde Edenkoben entscheidet am 30. Januar eine Stichwahl über den künftigen Bürgermeister. Bei der Abstimmung hat gestern nach Angaben der Kommune keiner der vier Kandidaten mehr als die Hälfte aller Stimmen erreicht. In der Stichwahl werden sich Daniel Salm von der FWG und Eberhard Frankmann von der CDU gegenüberstehen. Sie erreichten die meisten Stimmen. Salm kam auf 38,7 Prozent, Frankmann auf 28,5 Prozent.