Sternsinger-Aktionen in der Pfalz

Auch in diesem Jahr gibt es in den Gemeinden der Vorder- und Südpfalz wieder Corona-konforme Sternsinger-Aktionen. Die traditionellen Hausbesuche hatte das Bistum Speyer auf Grund der Corona-Lage erneut untersagt. Normalerweise ziehen Anfang Januar Kinder als Sternsinger verkleidet von Haustür zu Haustür, überbringen den Neujahrssegen und bitten um Spenden. In diesem Jahr verteilen die Sternsinger in den meisten Gemeinden wieder kleine Tütchen in die Briefkästen. Darin steckt ein Aufkleber mit dem traditionellen Haussegen und ein Brief mit einer Spendenaufforderung. Zusätzlich haben viele Pfarreien Videos von den Sternsinger-Liedern oder Gottesdiensten auf ihre Internetseite gestellt, so zum Beispiel in Bad Dürkheim und Germersheim. In Grünstadt treten die Sternsinger am kommenden Samstag auf dem Wochenmarkt auf und sammeln Spenden für notleidende Kinder in aller Welt.