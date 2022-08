Schlechte Chancen auf Sternschnuppen-Wünsche in der Südpfalz

Ein romantischer Sommerabend im Freien gekrönt von Fällen mehrerer Sternschnuppen - davon träumen viele im Sternschnuppen-Supermonat August. Doch die Astronomische Vereinigung Südpfalz dämpft die Erwartungen für Freitagnacht etwas.

Mehrmals im Jahr sind ausgelöst durch verschiedene Meteorströme Sternschnuppenschauer am Himmel zu beobachten. Im August zeigt sich dann immer der Sternschnuppenschwarm Perseiden, der zu den eindrucksvollsten Sternschnuppenschwärmen zählt. Seinen Höhepunkt wird er nun in der Nacht von Freitag auf Samstag erreichen.

Trotz klarem Himmel – es darf nicht zu viel erwartet werden

Die Wetterprognosen sagen eine klare Nacht voraus, was allen Sternschnuppen-Freunden sehr entgegen kommen dürfte. Jedoch bremst Vincenzo Pignatelli von der Astronomischen Vereinigung Südpfalz die Erwartungen deutlich ein: "Es wird einfach zu hell sein. Jedes Licht stört beim Beobachten von Sternschnuppen."

Supermond könnte einige Sternschnuppen überblenden

Zu dieser Annahme kommt der Vorsitzende des südpfälzischen Vereins auf Grund der aktuellen Mondphase. Es ist Vollmond, um genauer zu sein: Supermond. Der Supermond zeichnet sich dadurch aus, dass er zum einen heller und zum anderen größer als der normale Vollmond ist. Der helle Schein des Supermondes könnte deshalb dazu führen, dass einige Sternschnuppen überblendet werden.

Der Supermond könnte dien Strenschnuppen überblenden IMAGO blickwinkel

Die besten Plätze für die Sternschnuppennacht

Für alle, die trotz des Supermondes Sternschnuppen beobachten und sich anschließend etwas wünschen möchten, empfiehlt die Astronomische Vereinigung Südpfalz einen dunklen Standort aufzusuchen. In der Region seien beispielsweise der Pfälzerwald oder auch Wiesen zwischen zwei Ortschaften geeignet. "Es gilt ganz grundsätzlich, je dunkler desto besser“, erklärt Vincenzo Pignatelli.

Bessere Sternbeobachtung durch Energiekrise?

"Unser Himmel ist leider generell sehr lichtverschmutzt“ erklärt Pignatelli weiter, "in anderen Ländern, beispielsweise in Chile oder auch Namibia ist das Beobachten von Sternschnuppen und Sternen ganz generell deutlich besser möglich". Der Südpfälzer Hobby-Astronom witzelt deshalb auch etwas mit Blick auf die Energiekrise, "vielleicht werden in der Nacht jetzt ein paar Lichter weniger an sein, und wir können so mehr sehen."

Weitere Sternschnuppenschauer im November und Dezember

Sollte das so eintreffen, könnten Sternschnuppen-Fans direkt im November und Dezember davon profitieren. Denn die Astronomische Vereinigung Südpfalz verweist darauf, dass es das gesamte Jahr über Meteorschauer geben wird, "im November sind es die Leoniden, im Dezember dann die Geminiden“. Laut der Vereinigung könnten 20 Sternschnuppen pro Stunde erreicht werden. Mit einer höheren Fallzahl für Deutschland rechne die Vereinigung auch für die heutigen Perseiden nicht.

Vorfreude auf den Winter

Bedingt durch den heutigen sehr hellen Mond habe sich das Team der Astronomischen Vereinigung Südpfalz gegen das Ausrichten eines Sternschnuppenevents entschieden. Das Team fürchte, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden könnten und die Enttäuschung bei Besuchern deshalb groß sei. Dafür konnte die Vereinigung aber zumindest Hoffnung auf schöne Sternschnuppennächte Ende des Jahres machen.

Somit bleibt für alle Romantiker als Trost: Vielleicht wird die Sternschnuppennacht im Winter unter einer warmen Decke gleich noch romantischer!