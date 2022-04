Sternekoch aus der Pfalz: "Saumagen ist sterneküchentauglich!"

Sternekoch Stefan Neugebauer aus Deidesheim hat seinen Michelin-Stern wieder. Im SWR-Interview spricht er über Stress in der Küche und erklärt, warum auch Saumagen für die Sterneküche taugt.

Stefan Neugebauer, Sternekoch aus Deidesheim Restaurant Schwarzer Hahn

SWR Aktuell: Herr Neugebauer, Glückwunsch zum zurückeroberten Michelin-Stern. Sie hatten ihn 2020 verloren und jetzt wieder bekommen. Was war emotionaler?

Stefan Neugebauer: Abgeben macht man ja nie gern! Wir hatten den Stern 20 Jahre und kannten das Gefühl sehr wohl, wie es ist, einen Stern zu haben. Wir haben dann unser Restaurant umgebaut und unser Konzept ein bisschen modernisiert – auch die Gerichte ein bisschen verändert. Wir haben einfach so eine Phase gebraucht, um uns von alten Sachen loszusagen und neue Sachen dazu zu nehmen. Das war für uns eigentlich eine ganz willkommene Entwicklung! Wir haben uns natürlich jetzt riesig gefreut, dass wir mit unserem neuen "Schwarzen Hahn" den Stern wieder bekommen haben. Und wir haben noch eins geschafft: Wir haben viele junge Gäste dazugewonnen, bei uns und ist es viel lockerer geworden im Restaurant! Wir haben davon profitiert. Aber klar, wir freuen uns, dass wir mit unserem neuen Schwarzen Hahn den Michelin-Stern wiedergeholt haben.

SWR Aktuell: Also keine Silberhauben mehr?

Neugebauer: Es ist genauso, wie Sie sagen. Es war bei uns früher so mit Silberhauben und Tableau und ein bisschen steifer. Dadurch nimmt man dem jüngeren Publikum so ein bisschen die Motivation, in solche Restaurants reinzugehen, und dem wollten wir halt entgegenwirken. Man muss sich für einen Weg entscheiden. Und deswegen haben wir den Schwarzen Hahn modernisiert. Man kann jetzt ganz locker bei uns auch mal ein à la Carte-Gerichte essen. Es gibt nicht nur Menüs bei uns. Das ist auch etwas ganz Entscheidendes, was wir umgestellt haben. In vielen Sterne-Restaurants gibt es quasi den "Menü-Zwang", das wollten wir auf keinen Fall mehr haben! Bei uns kann man einfach kommen, ein oder zwei Gänge à la Carte essen – auch unter der Woche -, wenn man keine Lust vier bis fünf Stunden zu sitzen. Wenn Sie sich abends mal mit einer Freundin treffen wollen, dann tun es vielleicht auch zwei Gänge und eine gute Flasche Wein. Und man ist trotzdem um zehn zu Hause.

SWR Aktuell: Aber es gibt auch Spitzenköche, die ihren Stern sogar freiwillig zurückgegeben haben, weil der Druck in der Sterneküche so groß ist. Wie empfinden Sie das?

Neugebauer: Man darf, glaube ich, nicht zu versteift rangehen. Wir haben ja auch gesagt, wir müssen jetzt mal was anderes machen und wir wollen einen neuen Weg gehen und uns sortieren. Und ich glaube, das ist besser, ein bisschen was mit Abstand zu betrachten und dann voll anzugreifen! Man darf natürlich auch nicht zu verbissen kämpfen. Letztendlich ist Gast der entscheidende Faktor, und für den muss man kochen. Und wenn man abends als Koch nach Hause geht und ist happy, dann hat man eigentlich schon viel erreicht – ob mit oder ohne Michelin-Stern. Es zählt ja auch das Gefühl, das man hat, wenn man einen erfolgreichen Arbeitstag hat.

SWR Aktuell: Was treibt Sie persönlich an?

Neugebauer: Klar, Leidenschaft, wir kochen alle total gerne. Für viele ist das auch wirklich Berufung, Koch zu sein, und das merkt man halt - auch im Ergebnis.

SWR Aktuell: Auf ihre Speisekarte steht aber auch Pfälzer Saumagen. Ist der wirklich sterneküchentauglich?

Neugebauer: (lacht) Es ist natürlich eine Herausforderung, so ein rustikales Gericht auf eine Art und Weise zu präsentieren, dass das in der Sterneküche jeder Gast auch willkommen heißt. Das ist eine ganz feine Interpretation mit Trüffel drin und die Beilagen sind entsprechend arrangiert. Und es gibt auch nicht eine Riesenscheibe Saumagen, sondern wir haben da eine spezielle Form, wie wir den präsentieren. Der Saumagen ist ein Gericht, das immer super ankommt. Und es ist auch authentisch, weil die Gäste, die in die Pfalz kommen, wollen ja auch regionale Küche. Und wir haben damit ein Produkt, was es halt so in ganz Deutschland nicht gibt. Der Gast wird sich das merken. Und das ist ja für ein Restaurant eigentlich das I-Tüpfelchen. Wenn es eine Leistung bringen kann, die es in anderen Regionen oder anderen Restaurants nicht geben kann!

SWR Aktuell: Wie schmeckt denn der Saumagen, wenn man es beschreiben müsste?

Neugebauer: Er ist leicht und fluffig und nicht zu fest. Er hat eine schöne Pfeffernote mit dem guten Périgord-Trüffel drin. Das gibt ihm eine gewisse Tiefe. Außerdem haben wir immer jahreszeitliche Beilagen dazu – demnächst dann Spargel. Dann kriegt der Saumagen so eine richtig schöne Raffinesse und auch so eine Noblesse.

SWR Aktuell: Wie muss Sterneküche auf dem Teller aussehen und wie muss sie schmecken?

Neugebauer: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Das Essen muss appetitlich aussehen, die Frische muss man schon sehen. Das Entscheidende in der Sterneküche ist die Güte des Produktes, dass man gut und nachhaltig einkauft. Wir beziehen Produkte von Bauern oder Lebensmittelhändlern, die wir kennen. Wir haben zum Beispiel einen Bauern, bei dem wir eigene Gemüsesorten anbauen lassen und der auch eine eigene Geflügelzucht betreibt. Und wir kennen zum Beispiel einen Fischhändler auf dem Markt in Straßburg. Der ruft uns oft morgens an und sagt: Da habe ich was Tolles. Und dann bringt er den Fisch.

SWR Aktuell: Muss man denn als Sternekoch eigentlich ständig was Neues erfinden oder variiert man er Bekanntes? Was ist da Ihr Rezept?

Neugebauer: Das ist so eine Mischung: Man muss es natürlich schon schaffen, dass die Küche, die man anbietet, zeitgemäß ist. Das heißt, man muss sich fragen, wie kann man heute noch Gerichte kochen, die man vor zehn Jahren gekocht hat - und zwar in einer moderneren Interpretation? Genauso gibt es halt auch klassische Gerichte, die einfach nicht zu verbessern sind. Die kann man einfach nicht besser machen.

SWR Aktuell: Was für ein Gericht ist das auf Ihrer Speisekarte?

Neugebauer: Wir haben zum Beispiel einen Klassiker auf der Speisekarte mit Hummer, das ist einfach perfekt. Da kann man nichts mehr dran rütteln.

SWR Aktuell: Kochen Sie eigentlich auch noch Zuhause?

Neugebauer: Ja! Klar, man geht auch in der Freizeit mal was Essen. Aber es ist auch schön, wenn man mal ein paar Stunden am Familientisch verbringen kann. Und man kann die Sachen selbst zubereiten und das macht schon Spaß.

SWR Aktuell: Ist es denn schwierig für Sie, ein Restaurant zu finden, in dem es Ihnen schmeckt?

Neugebauer: Ich sage mal, eine gute Kartoffelsuppe kann ja genauso lecker und passend sein, wie eine Hummersuppe. Ich habe ja nicht jeden Tag Lust auf irgendwelche Edelprodukte oder was ganz Raffiniertes. Es ist ähnlich wie mit einem Wein: Manchmal hat man Lust auf einen ganz normalen Riesling, ohne dass er mit Barrique ausgebaut ist.

SWR Aktuell: Wenn sie mal nicht die Pfannen und Töpfe schwingen. Was machen Sie so zum Ausgleich?

Neugebauer: Wir wohnen ja hier in direkt am Pfälzerwald. Das heißt, man kann Spaziergänge machen, ein bisschen Sport und ja, ein bisschen Radfahren und viel Zeit mit der Familie verbringen.

SWR Aktuell: Was essen Sie denn selbst am liebsten?

Neugebauer: Ganz gerne jahreszeitlich. Also am Wochenende gabs zum Beispiel zuhause eine ganz tolle Frankfurter grüne Sauce mit Kartoffeln. Wir kochen zu Hause in Familienunion. Dann kriegt jeder was zu tun.

Zur Person:

Stefan Neugebauer ist Sternekoch, 46 Jahre alt und kocht seit 20 Jahren im Deidesheimer Hof.