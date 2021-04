per Mail teilen

Niemand sollte es später bereuen, einen Beruf wegen Vorurteilen nicht gemacht zu haben, sagt Steinmetzin Valerie Benz aus Ludwigshafen-Oggersheim. Der jährliche Girls' Day soll zu Handwerks- oder technischen Berufen ermutigen.

Am Naturstein-Betrieb in Ludwigshafen-Oggersheim sind noch nicht alle Schilder ausgetauscht, aber seit Anfang des Jahres ist sie hier die Chefin: Valerie Benz, 28 Jahre und gelernte Steinmetzmeisterin.

Berufswahl durch Denkmalpflege

Nach dem Abitur war sich Benz nicht sicher, ob sie ein Studium in Geschichte und Religion oder eine Ausbildung im Handwerk beginnen sollte. Deshalb machte sie ein ein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege. Schnell ist klar: Es wird auf jeden Fall ein Handwerksberuf.

"Ich bin sehr glücklich mit meinem Job. Ich mag es, mich körperlich zu betätigen und wenn man am Ende des Tages sieht, dass man was geschaffen hat - das ist ein toller Moment." Valerie Benz, Steinmetzin

Anfangs überlegte sie Schreinerin zu werden - ein Handwerksberuf, in dem schon mehr Frauen arbeiten. Da wäre man in der Berufsschulklasse wenigstens zu fünft und nicht ganz allein unter Männern, erzählt Benz. Doch dann entschied sie sich doch für den Stein. "Stein ist langlebig, man kann viel damit machen und Stein ist gar nicht so kalt, wie man manchmal denkt", sagt sie.

Valerie Benz schätzt die vielfältige Arbeitsweise. SWR

Sprüche bei der Arbeit

Ihr enger Kollegenkreis sei zum Glück schon Frauen in der Steinmetz-Welt gewohnt gewesen. Bei der Arbeit auf Baustellen hätte sie sich aber auch oft Sprüche anhören müssen von anderen Berufsgruppen. "Da wurde dann alles kommentiert, was ich mache, wenn ich was Schweres getragen habe. Und wenn ich was Leichtes wie einen Handfeger rumgetragen habe, hieß es "Nun würde ich ja mal Frauenarbeit machen", erzählt Benz von ihren Erfahrungen.

Akzeptanz von Frauen im Handwerk ist Generationenfrage

Unter jüngeren Leuten sei es meist weniger ein Thema, wenn sie erzählt, welchen Beruf sie als Frau ausübt. Es wären eher ältere Generationen, die sich fragen würden: So ein schwerer Beruf, schaffen sie des überhaupt.

Valerie Benz beim Abladen einer Steinumrandung für ein Grab am Frankenthaler Friedhof. SWR

Frauen müssen sich selbst mehr zutrauen

Es ist wichtig, dass Mädchen sich selbst mehr das Handwerk zutrauen, sagt Benz. Dann würde es auch um so schneller in der ganzen Gesellschaft normaler werden.

"Jeder darf machen, was er oder sie will und wenn man handwerklich begabt und geschickt ist - warum nicht?!" Valerie Benz, Steinmetzin

Denn Valerie Benz bekommt auch erzählt, wie manche Frauen sich früher nicht getraut haben "gegen den Strom zu schwimmen" und ins Handwerk zu gehen.

Mit 27 Jahren zur Steinmetz-Chefin in Ludwigshafen-Oggersheim

Mittlerweile sei sie oft abgehärtet bei Sprüchen. Es störe sie auch nicht mehr ganz so stark, wenn sie sich öfter neu beweisen müsse. Mit Hilfe der Handwerkskammer konnte sie einen Businessplan erstellen und ist jetzt Chefin ihres Steinmetz-Betriebs im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim. Ihr Job mache weiterhin Spaß: "Es ist einfach vielfältig. Mal was Schweres, mal was Filigranes, mal der Kontakt mit Kunden. Jeder Tag ist anders."

Valereie Benz hat in ihrer Werkstatt schwere und filigrane Steinarbeiten. SWR

Wichtig sei neben dem Klischeeabbau von Frauen im Handwerk aber auch die Wertschätzung für Handwerksnachwuchs, der dringend gebraucht wird. Es sollte fairere Löhne innerhalb von Ausbildungsberufen geben, fordert Benz. Azubis bei der Bank sollten eigentlich nicht mehr verdienen, als Azubis mit praktischem Handwerk. Ganz ähnlich sieht das SWR-Wirtschaftsredakteurin Tamara Land, auch wenn Sie zunächst System-Kritik am Girls' Day äußert.