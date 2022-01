per Mail teilen

Der CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf aus Frankenthal will sich aus dem Bundesvorstand seiner Partei zurückziehen. Das hat der 54-jährige am Dienstag angekündigt. Baldauf war 15 Jahre lang im CDU-Bundesvorstand vertreten und will nun Platz machen für Johannes Steiniger aus Bad Dürkheim. Der 34 Jahre alte Lehrer, der seit 2013 im Bundestag sitzt, sei einstimmig vom CDU-Bezirksvorstand Rheinhessen-Pfalz dafür nominiert worden.