Die abgerissene Hochstraße ist für viele Ludwigshafener ein emotionales Thema. Die Betonbrocken werden jetzt zum Verkauf angeboten - und die Menschen kommen in Scharen.

Der marode Teil der Hochstraße Süd in Ludwigshafen ist längst Geschichte. Was von ihr übrig geblieben ist, ist eine große Baulücke in der Innenstadt und tausende Tonnen Betonschutt, die entsorgt werden müssen. Doch schon beim Abriss der Hochstraße hat sich gezeigt, dass die Ludwigshafener sich doch mit der Beton-Hochstraße verbunden fühlen. Mit Campingstühlen kamen die Menschen zur Baustelle und schauten den Baggern bei ihrer Arbeit zu. Einen weiteren Beweis liefert das Touristbüro der Stadt: Seit Donnerstag kann sich jeder ein Erinnerungsstück an die Hochsstraße kaufen - nämlich einen Betonbrocken.

Schlange stehen für Betonbrocken

Nach Angaben der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH Lukom standen am Morgen schon Menschen in der Schlange, um sich einen Betonbrocken zu sichern. Am Donnerstagnachmittag waren bereits 43 Steine verkauft und es wurden über 400 Euro eingenommen.

Insgesamt gibt es 250 Broken, die verkauft werden. Je nach Größe gibt es die Steine ab fünf Euro zu kaufen. Dazu gibt es ein Echtheitszertifikat. Der Erlös des Verkaufs soll einem guten Zweck zugute kommen.

Manche der Beton-Steine tragen noch die markante grüne Fassadenfarbe des Hochstraßenabschnitts. Es lohnt sich, die Steine persönlich auszusuchen! Christoph Keimes, Geschäftsführer der LUKOM

In den sozialen Medien wird die Aktion unterschiedlich gesehen. Die einen finden: Eine nette Idee! Ein anderer User schreibt hingegen: "Stellt euch unter den Rest der Hochstraße und wartet bis ein paar Brocken herunter fallen. Marode genug ist sie ja."