Wegen Bauarbeiten müssen Verkehrsteilnehmer ab Dienstag in Speyer rund um den Hirschgraben mit Behinderungen rechnen. Eine Stadtsprecherin sagte, vor allen Dingen in den ersten Tagen werde es wohl Staus geben, danach würden sich die Speyerer Autofahrer ihre Wege suchen. Betroffen ist der Knotenpunkt Hirschgraben/Wormser Landstraße/Petschengasse/St.-Guido-Stifts-Platz. Der Verkehrsknoten wird in zwei Bauabschnitten zu einem Kreisverkehr umgebaut. In einem dritten Bauabschnitt werde dann der Hirschgraben selbst ausgebaut. Die Bauarbeiten in Speyer werden voraussichtlich bis Ende dieses Jahres dauern. Bei schlechtem Wetter könne es aber zu Verzögerungen kommen.