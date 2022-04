13-Jähriger rief wegen Staubsauger die Polizei

per Mail teilen

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei in Ludwigshafen gerufen worden. Ein 13-Jähriger hatte in seinem Kinderzimmer am PC gespielt, als seine Mutter den Raum betrat, um dort zu saugen. Weil sich der 13-Jährige vom Staubsauger-Geräusch gestört fühlte, wählte er den Notruf und rief die Polizei um Hilfe. Die Zentrale der Polizei vermutete eine Notlage und schickte einen Streifenwagen mit Blaulicht los.

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass von dem Staubsauger keine Gefahr für den 13-Jährigen ausging und nahmen eine Strafanzeige wegen Missbrauchs des Notrufs auf.