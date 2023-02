75 Tage Stau zwischen Wörth und Ludwigshafen

Der ADAC zieht seine Staubilanz fürs vergangene Jahr: Zusammengerechnet haben Autofahrer rund ein Fünftel des Jahres in der Pfalz im Stau gestanden. Und das ist offenbar noch wenig.

Auf den pfälzischen Abschnitten der Autobahnen wurden dem ADAC zufolge 5225 Staustunden verzeichnet. Zum Vergleich: In ganz Rheinland-Pfalz waren es 13.418 Staustunden, was in etwa rund vier Prozent des bundesweiten Stauaufkommens entspricht. Also – auch wenn manche Pendler das vermutlich kaum glauben können – die Pfälzer stehen nach dieser Rechnung weitaus seltener als viele andere.

Früher war mehr Stau

Besonders betroffen war dem ADAC zufolge die A61, die von der niederländischen Grenze kommend über Koblenz, Bingen, Worms, Ludwigshafen nach Hockenheim verläuft. Hier hat der ADAC im Bereich von Rheinland-Pfalz 5996 Staus mit einer Gesamtdauer von 3641 Stunden gezählt. Auf der A65, die in der Pfalz von Ludwigshafen bis zum Wörther Kreuz verläuft, wurden 1579 Staus mit einer Gesamtdauer von 1806 Stunden gemeldet. Aneinandergereiht käme man damit auf satte 75 Tage Stau am Stück. Insgesamt lag das Stauaufkommen 2022 laut ADAC immer noch deutlich unter dem Jahr 2019 - dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie. Das Staugeschehen bewegt sich demnach immer noch unter Vor-Corona-Niveau

Und der schlimmste Tag ist jede Woche der…

...Mittwoch, bundesweit, sagt zumindest der ADAC. Der schlimmste Tag insgesamt sei 2022 allerdings Freitag, der 30. September, gewesen. als der Tag der Deutschen Einheit auf einen Montag fiel und ein langes Wochenende anstand.