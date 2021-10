per Mail teilen

Ein Audi mit leerem Tank hat am Vormittag einen fast zehn Kilometer langen Stau auf der A65 zwischen Dannstadt und Haßloch verursacht. Das Fahrzeug war in der Baustelle liegengeblieben. Dort gibt es Richtung Süden derzeit nur eine Fahrspur. Autofahrer schoben den Audi mit vereinten Kräften 600 Meter weit in eine Nothaltebucht. Der 44 Jahre alte Fahrer wurde laut Polizei gebührenpflichtig verwarnt. Nach rund einer Stunde löste sich der Stau auf der A65 auf.