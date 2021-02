Ein umgekippter Kleintransporter hat am Dienstagmorgen Staus am Autobahndreieck Ludwigshafen verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Transporter zuvor auf der Zufahrt von der A65 zur B9 mit einem PKW zusammengestoßen. Die Fahrer kamen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.