Die Zahl der Corona-Patienten am Kliniken Ludwigshafen steigt offenbar wieder etwas an. Dort werden zurzeit 13 Patienten betreut, vier auf der Intensivstation.

Patienten am Klinikum Ludwigshafen ungeimpft

Der Kreis Germersheim und die Stadt Ludwigshafen haben nach Koblenz derzeit in Rheinland-Pfalz die höchste sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen. Sowohl im Kreis Germersheim als auch in Ludwigshafen liegt die Inzidenz momentan bei mehr als 100. Die 13 Patienten am Klinikum in Ludwigshafen seien bislang nicht gegen Corona geimpft.

Jüngster Intensiv-Patient zur Zeit ist 25 Jahre

In Bezug auf das Alter gebe es mittlerweile zwei herausragende Patientengruppen. Die meisten Erkrankten seien zwischen 20 und 30 Jahre alt, die andere Gruppe 50 bis 60 Jahre. Der derzeit jüngste Corona-Patient am Klinikum Ludwigshafen sei 25 Jahre alt und liege auf der Intensivstation. Alle Intensivpatienten würden selbständig atmen, dabei aber von Geräten unterstützt. Die Zahl der Patienten, die schwer an Corona erkranken, steigt nach Aussage des Klinikums kontinuierlich an.

Kreis Germersheim: Trotz höherer Inzidenz, wenige Krankenhauspatienten

Eine Sprecherin des Kreises Germersheim sagte, hier sei die Lage trotz hoher Inzidenzzahlen entspannt: Derzeit gebe es stationär nur drei Patienten und keiner liege auf der Intensivstation.

Anders ist das am Uniklinikum Mannheim. Hier verzeichnen die Ärzte wieder mehr Corona-Patienten. Im Interview mit dem SWR erzählt die Leiterin der Intensivmedizin, welche Altersgruppen betroffen sind: