Filmfest in Ludwigshafen: Treffpunkt vieler deutscher Filmstars

Auf dem Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen kann man Stars hautnah erleben. Viele von Ihnen kommen immer wieder und sprechen gerne über ihre Arbeit.

Wenn Stars des deutschen Films nach Ludwigshafen zum Filmfestival kommen, um dort ihre Filme zu präsentieren, beantworten die meisten im Anschluss der Vorführung ihrer Filme Fragen. Es ist eine gute Gelegenheit, auch mal ihre Sichtweisen auch auf Dinge jenseits des Films zu erfahren, wie zum Beispiel von Ulrich Tukur, der zum wiederholten Mal auf dem Festival in Ludwigshafen ist und seine Zeit dort genießt.

Andere Schauspieler oder Schauspielerinnen waren noch nicht so oft in Ludwigshafen, wie Josephine Preuß, die in diesem Jahr im Eröffnungsfilm des Festivals mitgespielt hat.

In jedem Jahr werden Schauspielpreise verliehen. In diesem Jahr war Axel Milberg dran.

Eine Frau, die ebenfalls eine treue Anhängerin des Festivals des Deutschen Films ist, ist Andrea Swatzki. In diesem Jahr hat sie den neuen einen Teil ihrer Serie Familie Bundschuh - Bundschuh vs. Bundschuh auf dem Festival präsentiert.

Das Festival gibt es bereits seit 2005. Hier wurden bedeutende Schauspieler ausgezeichnet, wie Bruno Ganz oder Otto Sander aber auch jüngere Talente, wie im vergangenen Jahr Verena Altenberger.