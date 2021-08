Das Besucher-Interesse an dem zum UNESCO Welterbe zählenden Judenhof in Speyer ist stark gestiegen. Nach Angaben der Stadt Speyer haben sich die Gästezahlen pro Tag im Schnitt vervierfacht, seitdem die mittelalterliche Stätte vor zwei Wochen in die Welterbeliste aufgenommen wurde. Die kostenlosen Sonderführungen „Jüdisches Speyer“ seien innerhalb von zwei Stunden ausgebucht gewesen. Die SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz wurden wegen ihrer jüdischen Tradition Ende Juli zum UNESCO Welterbe ernannt. Damit hat die UNESCO erstmals jüdisches Kulturgut in Deutschland ausgezeichnet.