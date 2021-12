Gewerkschaft fordert Tarifvertrag für Stahl-Mitarbeiter

per Mail teilen

Die IG Metall Landau fordert einen Tarifvertrag für die Beschäftigten des Stahlservicecenters von ArcelorMittal in Edenkoben. Sollte die Geschäftsleitung bis zum 7. Januar nicht bereit sein, Tarifverhandlungen aufzunehmen, würden Betriebsrat und IG Metall ihre Forderungen direkt an die Unternehmenszentrale in Luxemburg richten, teilte die Gewerkschaft mit.

Laut IG Metall haben alle Werke von ArcelorMittal Tarifverträge, nur die Servicecenter in Edenkoben und Neuwied nicht. In Edenkoben sind 100 Menschen beschäftigt. Sie schneiden Flachstahl für Kunden individuell zu.

ArcelorMittal gilt als größter Stahlhersteller der Welt.