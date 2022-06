Städte schneiden als Wirtschaftsstandort schlechter als früher ab

Die Unternehmen in der Pfalz bewerten die Bedingungen an ihren Standorten schlechter als noch bei der Umfrage der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz vor vier Jahren. Die IHK hat dazu nach eigenen Angaben 15.000 Unternehmen aus den acht kreisfreien Städten der Pfalz befragt. Bei der Standortumfrage 2018 hatten noch 48 Prozent der befragten Unternehmen angegeben, dass sich ihr Wirtschaftsstandort in den letzten fünf Jahren überwiegend positiv verändert hat. Bei der aktuellen Befragung sagten das nur noch 36 Prozent der Unternehmen. Besonders pessimistisch waren die Unternehmen in Ludwighafen und Neustadt - Städte, die schon vor vier Jahren negativ bewertet wurden. Am positivsten fielen die Bewertungen in Speyer aus. In der gesamten Pfalz sehen viele Unternehmen laut IHK unter anderem Verbesserungsbedarf bei der Arbeit ihrer Stadtverwaltungen und bei der Wirtschaftsförderung. Sie wünschen sich zum Beispiel, dass Anliegen und Verfahren schneller bearbeitet werden. Auch der mangelhafte Ausbau des Internets sei ein großer Kritikpunkt.