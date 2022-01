Stadtrat tagt ab Februar im Kulturzentrum

Nachdem das Rathaus-Center in Ludwigshafen zum Ende des vergangenen Jahres schließen musste, können auch die Stadtratssitzungen nicht mehr in dem Gebäude stattfinden. Der Ludwigshafener Stadtrat tagt deshalb in diesem Jahr komplett im Kulturzentrum "dasHaus". Dort finden nach Angaben der Stadtverwaltung die Sitzungen aber erst einmal hybrid statt. Das heißt, diejenigen, die wollen, können wegen der Corona-Pandemie digital an der Stadtratssitzung teilnehmen. Die erste Sitzung findet am 14. Februar statt. Das Rathaus-Center wird zusammen mit dem Rathausturm ab diesem Jahr abgerissen, um für die geplante Stadtstraße Platz zu machen.