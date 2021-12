Stadtrat stimmt Minus-Haushalt des Klinikums zu

per Mail teilen

Der Ludwigshafener Stadtrat hat in seiner Sitzung am Montag grünes Licht für den Wirtschaftsplan 2022 und die mittelfristige Finanzplanung des Klinikums Ludwigshafen gegeben. Das Klinikum hat -nach eigenen Angaben-wegen der Corona-Pandemie erstmals seit langem wieder Verluste gemacht. Dieses Jahr beträgt das Minus 12,4 Millionen Euro, nächstes Jahr voraussichtlich knapp 10 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 machte das Klinikum Ludwigshafen noch einen Gewinn von 9,5 Millionen Euro. Die Verluste werden gedeckt durch eine Rücklage von über 100 Millionen Euro, die das Klinikum in der Vergangenheit aufgebaut hatte.