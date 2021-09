Wohnungs-Leerstände Thema im Stadtrat

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat von Ludwigshafen kritisiert, dass derzeit 1.040 Wohnungen in der Chemiestadt leer stehen. Sie beantragt deshalb, dass der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag die Verwaltung auffordert, die Eigentümer leerstehender Wohnungen anzusprechen und sie zu bitten, die freien Räume Mietern anzubieten. Außerdem soll die Verwaltung prüfen, ob es rechtliche Möglichkeiten gibt, die Eigentümer zu zwingen. Laut Bündnis 90/Die Grünen bestehe langfristig in Ludwigshafen die Nachfrage nach 7.000 Wohnungen.