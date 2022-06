Klinikum Ludwigshafen macht wegen Corona Millionenverluste

per Mail teilen

Das Klinikum Ludwigshafen ist wegen der Corona-Pandemie tief in die roten Zahlen gerutscht. Mit der Krise und den Folgen beschäftigt sich am Montagnachmittag der Stadtrat.

In der Zeit vor Corona hat das Klinikum Ludwigshafen immer satte Gewinne gemacht. 2018 waren es beispielsweise noch 9,5 Millionen Euro. Jetzt aber steckt das Klinikum tief in den roten Zahlen. Allein in diesem Jahr fehlen 12,4 Millionen Euro, im kommenden Jahr sind es voraussichtlich rund 10 Millionen Euro.

Klinikum: Corona-Tests auf eigene Kosten

Ein Kostenfaktor: Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther sagt, das Klinikum habe bei Patienten und Angestellten viel mehr Corona-Tests gemacht als gesetzlich vorgeschrieben. Denn die Sicherheit habe oberste Priorität. Diese Mehrkosten habe aber niemand erstattet.

"Die Bundes- und die Landespolitik haben uns im Regen stehen lassen."

Die Klinikleitung habe sich sehr klar für die Sicherheit der Patienten entschieden und dafür Einbußen bei den Einnahmen und Kostensteigerungen in Kauf genommen. Beides sei in diesem Jahr nicht einmal annähernd ausgeglichen worden, so Günther.

Ludwigshafen: Schuldenberg wächst weiter

Die Situation der Klinik ist heute ein Punkt auf der Tagesordnung des Stadtrats, der am Nachmittag im Pfalzbau zusammenkommt. Außerdem beschäftigt er sich mit der prekären Haushaltslage der Stadt. Demnach werden die Schulden im kommenden Haushaltsjahr auf rund eineinhalb Milliarden Euro steigen. Das Defizit wird allein im kommenden Jahr auf mehr als 170 Millionen Euro geschätzt. Die Aufsichtsbehörde des Landes (ADD) hatte deshalb gefordert, dass die Stadt Ludwigshafen noch einmal genau prüfen müsse, in welchen Bereichen sie Geld sparen oder mehr Geld einnehmen könne.

Stadtrat soll Grundsteuer anheben

Ein Bereich, in dem die Stadt Ludwigshafen Mehreinnahmen erzielen will, ist die Grundsteuer. Hier sollen die Beträge angehoben werden, sowohl für private Grundstücksbesitzer als auch für Besitzer von landwirtschaftlichen Flächen oder Wald. Die Gewerbesteuer soll unangetastet bleiben. Dagegen beantragt die Linksfraktion im Stadtrat, die Gewerbesteuer anstelle der Grundsteuer anzuheben. Außerdem geht es im Stadtrat unter anderem um den aktuellen Stand bei den Hochstraßen Süd und Nord, den Bau der neuen Stadtstraße und den Abriss des Rathauscenters.