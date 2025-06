per Mail teilen

Der Stadtrat Landau hat sich am Dienstag dafür ausgesprochen, Abschiebungen von geflüchteten Kindern aus Schulen oder Kitas abzulehnen. Eine große Mehrheit stimmte für die Resolution der Linken.

Die Linken-Fraktion hatte den Antrag in die Stadtratssitzung eingebracht. Als Grund nannte die Fraktion einen Fall aus Sachsen-Anhalt, der für Empörung gesorgt hatte: Ende Mai war dort ein zehnjähriges Kind aus Syrien während des Sportunterrichts abgeholt worden , um dann mit seiner Familie abgeschoben zu werden. Die Abschiebung wurde allerdings gestoppt, weil der Pilot eines Linienflugzeugs sich weigerte, die Familie mitzunehmen.

Landau: OB Geißler unterstützt Resolution

Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) sagte vor der Abstimmung, dass er die Resolution der Linken unterstütze. Allerdings sei sie rechtlich nicht bindend. Dafür brauche es eine klare Anweisung vom Land. Er sehe die Resolution aber als "Auftrag an die Stadt", sich beim Land Rheinland-Pfalz dafür einzusetzen, dass Abschiebungen von geflüchteten Kindern aus Schulen oder Kitas verboten werden. 26 Stadtratsmitglieder stimmten für die Resolution, einige Nein-Stimmen und Enthaltungen kamen von der CDU, der Freien Wählergruppe und der FDP.

Stadt Landau will keine Kinder aus Schulen oder Kitas abschieben

Bisher hat die Ausländerbehörde der Stadt Landau noch keine Kinder aus Schulen oder Kitas abgeschoben. "Das haben wir noch nie gemacht", betonte die Stadtverwaltung gegenüber dem SWR. Auch in Zukunft soll es keine Abschiebungen aus Schulen oder Kitas geben. Das Mainzer Integrationsministerium hatte auf Nachfrage des SWR keine Zahlen dazu, ob in den vergangenen Monaten in Rheinland-Pfalz Kinder direkt aus Bildungseinrichtungen abgeholt worden sind.