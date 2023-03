Landau: Viel Klimaschutz vor dem Stadtrat – und ein Aufreger

Das Land will Klimaschutzmaßnahmen in den Kommunen fördern. Auch in Landau wird überlegt, wie man das Geld am besten ausgeben könnte. Eines der Themen am Dienstagabend im Stadtrat.

Es geht um das Geld aus dem "Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation" (KIPKI), mit dem das Land nach eigenen Angaben Klimaschutzprojekte vor Ort unterstützen will. 180 Millionen werden dafür insgesamt bereitgestellt. Wer wie viel bekommt, hängt von der Einwohnerzahl ab. Nach Rechnung der Grünen wären das 2,05 Millionen Euro für die Stadt Landau. Ihre Idee: Das Geld sollte genutzt werden, um Bürger zu unterstützen, die auf ihren Balkonen Solaranlagen installieren wollen. Weitere Vorschläge der Grünen sind die Pflanzung von Bäumen und die Förderung von E-Bikes. RLP Bis 2040 klimaneutral RLP zahlt Kommunen 250 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte In Rheinland-Pfalz sollen gut 250 Millionen Euro in kommunale Projekte für Klimaschutz fließen. Städte und Gemeinden können das Geld ab Sommer 2023 erhalten. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Die CDU schlägt in die gleiche Kerbe: Sie denkt, ein Teil des Geldes sollte verwendet werden, um mehr Elektroladesäulen in Landau aufzustellen. Auch die SPD hat die E-Mobilität auf dem Zettel: Sie schlägt vor, die Verwaltung möge prüfen, ob das Geld nicht für ein E-Auto für jedes Stadtdorf verwendet werden könnte - als Car-Sharing-Mobil. Außerdem solle ein Teil des Geldes für die Flächenentsiegelung und Begrünung der Innenstadt verwendet werden. Die kleinen Bäume mit schmaler Krone und spärlichem Laub eignen sich nicht als Schattenspender. SWR Sollen die Zierkirschen auf dem Rathausplatz weg? Der Antrag, der im Vorfeld am meisten diskutiert wurde, hat mit dem Geld aus dem KIPKI-Topf nichts zu tun, wohl aber mit Klimaschutz: Die Fraktion Pfeffer & Salz schlägt vor, die Zierkirschen auf dem Rathausplatz durch andere Bäume zu ersetzen, die mehr Schatten spenden und eine kühlende Wirkung an heißen Tagen haben.