Stadtrat stimmt Stadtbus-Konzept zu

Der Stadtrat in Speyer hat einem neuen Stadtbus-Konzept zugestimmt. In Zukunft sollen nur noch Elektrobusse eingesetzt und mehr Strecken als bislang befahren werden.

Mit dem neuen Konzept hat Speyer dann ab Dezember 2023 einen wesentlich dichteren Bus-Fahrplan-Takt als die Großstädte Ludwigshafen und Mannheim. Es ist zum Beispiel vorgesehen, dass die Busse in der Innenstadt in einer Siebeneinhalb-Minuten-Taktung fahren. An Wochentagen soll sogar bis Mitternacht alle 15 Minuten ein Bus rollen. Außerdem sollen Stadtteile wie Speyer-Nord einen Busverkehr in beide Richtungen bekommen. Dort ist aktuell eine „Rundfahrt“ nötig, um in die Innenstadt zu gelangen. Auch in anderen Stadtteilen sollen die Busse dann häufiger fahren als bisher. Der neue Fahrplan soll im Dezember 2023 in Kraft treten.