Die Mehrheit im Ludwigshafener Stadtrat hat am Montagabend abgelehnt, dass Verhandlungen über einen Umzug des Rathauses ins künftige Metropol-Hochhaus aufgenommen werden.

SPD-Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hatte ohne vorherige Beratungen in der vergangenen Sitzung des Grundstücksausschusses vorgeschlagen, das Rathaus könne ins geplante Metropol-Hochhaus in die Stadtmitte am Berliner Platz einziehen. In ihrer Vorlage für die Stadträte stand: Die Verwaltung könne in die oberen acht Stockwerke des geplanten Hochhauses einziehen und hätte fast 13.000 Quadratmeter Bürofläche.

Die Gegend rund um den Berliner Platz würde durch das Rathaus erheblich aufgewertet, hieß es in Steinrucks Vorlage weiter. Auch solle geprüft werden, ob es günstiger wäre, die Räume nicht zu mieten, sondern zu kaufen.

Bisherige Architekten-Entwürfe vom Metropol-Hochhaus am Berliner Platz RKW Architektur

Doch die Stadträte votierten für einen Antrag der CDU. Er sieht vor, dass zunächst ermittelt werden soll, wie viel Platz das neue Rathaus benötigt. Außerdem sollen auch Alternativ-Standorte wie die Walzmühle oder das ehemalige Halberg-Gebäude geprüft werden.

Die Grünen lehnten Steinrucks Antrag ab, weil ihrer Ansicht nach das Metropol-Hochhaus nicht nachhaltig und Energie-effizient geplant ist. Die Linken im Rat kritisierten, dass der Metropol-Bauherr durch seine jahrelange Hinhalte-Taktik das Vertrauen der Stadt verspielt habe.

Metropolhochhaus müsste umgeplant werden

Im Falle einer Zustimmung des Stadtrates hätte der Bauherr des Metropol-Hochhauses neu planen wollen. Er hatte deshalb beantragt, den Baubeginn, der für den 8. Mai zugesagt war, um drei Monate zu verschieben.

Das bisherige Ludwigshafener Rathaus wird abgerissen, um Platz für den Abriss der Hochstraße Nord zu schaffen. Dort soll die neue Stadtstraße verlaufen. Die Verwaltung hatte am Montag, nur wenige Stunden vor der Stadtratssitzung, das Ergebnis einer technischen Prüfung bekannt gegeben: Demnach stünde diesen Plänen nichts im Wege.

Baulücke statt Metropol-Hochhaus SWR Irmgard Reißinger

Bisher noch Baulücke statt Hochhaus

Das Metropol-Hochhaus ist aber noch lange nicht in Sicht. Seit dem Jahr 2015 klafft am Berliner Platz, wo das Metropol einmal gebaut werden soll, eine Baulücke.