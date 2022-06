Stadtradeln beginnt

In Frankenthal startet am Freitag die Klimaschutzaktion “Stadtradeln“. Mehr als 900 Frankenthaler Bürger haben sich nach Angaben der Veranstalter bisher dafür registriert. Bei der Aktion rufen die teilnehmenden Kommunen die Menschen dazu auf, für den Klimaschutz möglichst viele Strecken mit dem Rad zurückzulegen. In Frankenthal seien so im vergangenen Jahr knapp 40 Tonnen Co2 eingespart worden. In der Vorder- und Südpfalz beteiligen sich in diesem Jahr mehr als 30 Kommunen am Stadtradeln, darunter Landau, Speyer und Bad Dürkheim.