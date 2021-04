per Mail teilen

Die Stadtklinik Frankenthal bekommt eine neurologische Ambulanz. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden künftig drei Ärzte des Klinikums Patienten auch ambulant betreuen. Dafür sei jetzt von der Kassenärztlichen Vereinigung die Genehmigung erteilt worden. Ab dem ersten April werden Patienten in der Stadtklinik in den Räumen der Neurologischen Ambulanz behandelt. Später sollen die Praxisräume im neuen Klinikanbau untergebracht werden. Seit 2009 praktiziert in Frankenthal kein Neurologe.