Florentine Zimmermann ist von Berufs wegen viel mit Menschen zusammen. Als Stadtjugendpfarrerin ist sie für alle Kinder und Jugendlichen zuständig, die im Dekanat Ludwigshafen evangelisch getauft wurden. Aber Jugendarbeit unter Corona-Auflagen ist schwierig – und so kann in der nächsten Woche eines ihrer wichtigsten Projekte nicht stattfinden: die Kindervesperkirche. Mit der alljährlichen Aktion will die Kirche nicht zuletzt ein Zeichen gegen Kinderarmut in Ludwigshafen-Süd setzen. Aber als Ersatz für die ausfallende Kindervesperkirche gibt es zumindest ein kleines Trostpflaster – und auch sonst hat Stadtjugendpfarrerin Zimmermann die Lebenssituation der Kinder im Blick.