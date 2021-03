In der Vorder- und Südpfalz öffnen auch wieder einige Stadtbüchereien und Bibliotheken. Den Anfang macht Ludwigshafen. Ab sofort haben die Stadtbibliothek, sowie die Zweigstellen in den Stadtteilen wieder geöffnet. Nach eigenen Angaben dürfen die Bibliotheken aber nur mit Bibliotheksausweis betreten werden. Zudem ist dasTragen einer medizinischen Gesichtsmaske Pflicht. Ab Donnerstag will auch die Stadtbibliothek Landau wieder öffnen. Dort dürfen maximal 15 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig in der Bibliothek sein, und natürlich müssen die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Gleiches gilt für die Stadtbücherei in Neustadt. Sie plant nach eigenen Angaben voraussichtlich am Montag den 15. März wieder zu öffnen. Die Besucherzahl ist auf 25 begrenzt.