Ludwigshafen: Stadt will neues Rathaus am Berliner Platz

Seit Jahren klafft eine Baustelle am Berliner Platz. Wie geht es mit dem Bauprojekt Metropol-Hochhaus nach der Insolvenz der Projektgesellschaft weiter? Die Stadt würde gern ein neues Rathaus dort bauen.

Mut zur Lücke: Due Baugrube am Berliner Platz in Ludwigshafen im September 2022 SWR

Der Stadtrat Ludwigshafen will nach SWR-Informationen auf der Großbaustelle am Berliner Platz möglichst in Eigenregie ein Rathaus bauen. Eine entsprechende Mehrheit hatte sich am Montag in einer nicht-öffentlichen Ratssitzung dafür ausgesprochen.

So wars eigentlich geplant: Das Metropol-Hochhaus am Berliner Platz - wird es gebaut oder nicht? RKW Architektur

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatte dem Rat mehrere Möglichkeiten präsentiert, wie die Zukunft am zentralen Berliner Platz aussehen könnte. Nach der Insolvenz der Baugesellschaft für das 19-stöckige Metropol-Hochhaus könnte ein künftiger Investor entweder die vorhandenen Baupläne umsetzen - oder neue Pläne verfolgen.

Allerdings hat die Stadt kein Mitspracherecht. Der Stadtrat plädierte mit großer Mehrheit nach SWR-Informationen dafür, dass die Stadt versuchen soll, das Gelände zu kaufen und dort mit Partnern selbst ein Rathaus zu bauen.

Angesichts einer Grundschuld auf dem Gelände von 30 Millionen Euro ist dies aber wenig wahrscheinlich. Die Stadt Ludwigshafen ist zudem mit mehr als einer Milliarde Euro hochverschuldet. Die Frage ist auch, ob sich ein Investor findet der der Stadt ein Rathaus mit deutlich weniger als 19 Stockwerken baut und es an die Stadt vermietet. Das Rathaus-Center soll ab 2023 abgerissen werden. Die Stadt sucht seit Längerem einen neuen Standort für ein Rathaus.