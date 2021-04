Die Stadt Speyer will sich bei der Landesregierung für eine dritte PCR Testung von Corona Infizierten einsetzen. Bei Tests in dieser Woche habe man festgestellt, dass 60 Prozent aller Infizierten nach einer 14-tägigen Quarantäne noch immer positiv sind. Infizierte, die nach einer 14-tägigen Quarantäne immer noch positiv getestet sind, müssen sich für weitere sieben Tage isolieren. Doch nach Ablauf dieser sieben Tage ist kein weiterer PCR Test vorgesehen, so SPD-Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Die Stadt befürchtet nun, dass Infizierte auch nach 21 Tagen noch eine so hohe Viruslast haben, dass sie immer noch andere Menschen anstecken. Daher wolle man das Gespräch mit dem Landesgesundheitsministerium suchen und sich für eine dritte Testung nach 21 Tagen stark machen. Zudem beobachte man immer wieder, dass sich nur einzelne Familienmitglieder in Quarantäne begeben und nicht die ganze Familie, wie angeordnet. Dies führe zu einer weiteren Verbreitung des Virus in der Stadt.