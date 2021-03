Der Stadtrat von Speyer will am Donnerstagabend beschließen, die Corona-Hilfsprogramme zu verlängern. Nach Auskunft einer Stadtsprecherin sollen auch in diesem Jahr keine Gebühren erhoben werden, wenn Gaststätten und Einzelhändler die Gehwege vor ihren Geschäften als Verkaufs- oder Ausstellungsfläche nutzen. Weiterhin sei geplant den gewerblichen Mietern in städtischen Gebäuden in Speyer die Miete zu erlassen. Für Solo-Selbständige und Künstler will Speyer mehr als 130.000 Euro Soforthilfe bereitstellen.