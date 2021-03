per Mail teilen

Die Stadt hat Kritik zurückgewiesen, es werde in Ludwigshafen zu wenig geimpft. Die Quote der Menschen mit Corona-Zweitimpfung liege in der Stadt bei 4,5 Prozent und damit deutlich über der Landesquote, die 3,5 Prozent beträgt. Ab kommender Woche werde im Impfzentrum neben Astra-Zeneca auch der Stoff von Moderna geimpft. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck sagte, Ludwigshafen bereite sich darauf vor, im Impfzentrum künftig montags bis samstags drei Impfstraßen zwischen 7.30 Uhr und 20.30 Uhr zu öffnen. Voraussetzung sei, dass das Land genug Impfstoff besorge.