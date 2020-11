per Mail teilen

Die Stadt Neustadt möchte auch in Zukunft das Projekt Seilbahn zum Hambacher Schloss unterstützen. Vor rund einem Jahr hatte sie ein Gutachten dazu in Auftrag gegeben. Das Ergebnis ist jetzt, dass sich eine Seilbahn zum Hambacher Schloss wirtschaftlich und touristisch lohnen würde. Eine Stadtsprecherin sagte, dass aber noch unklar sei, wer als möglicher Betreiber der Seilbahn in Betracht kommt.