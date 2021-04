per Mail teilen

Die Stadt Speyer will die Luca-App zur Corona-Nachverfolgung testen und hofft auf die nötige Freigabe durch das Land. Zusammen mit dem Rhein-Pfalz-Kreis hat sich die Stadt nach eigenen Angaben jetzt an das Gesundheitsministerium gewandt. Das für Speyer zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises habe inzwischen die technischen Voraussetzungen geschaffen, um die Luca-App probeweise einzuführen. Sobald die Infektionszahlen unter die Marke von 100 gefallen seien, will die Stadt den Modellversuch starten. Zahlreiche Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe hätten bereits zugesagt, sich zu beteiligen.