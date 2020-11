Die Stadt Speyer plant ab Mittwoch eine Maskenpflicht für weite Teile der Innenstadt. Dies sei notwendig, um die steigenden Infektionszahlen einzudämmen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll unter anderem in der Maximilianstraße und auf dem Domplatz, sowie in zahlreichen Seitenstraßen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Maskenpflicht gelte von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Für Alten- und Pflegeheime soll zudem die Besuchszeit eingeschränkt werden. Die Stadt Speyer hat nach eigenen Angaben die meisten Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz. Es gebe zahlreiche Corona-Fälle etwa in der AfA-Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber, in Seniorenheimen sowie in Kitas und Schulen.