Das geplante Impfzentrum in Speyer wird in der Stadthalle entstehen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Der Kleine Saal und Teile des Foyers würden dafür genutzt. Insgesamt seien 12 Standorte in der Stadt geprüft worden. Die Stadthalle sei für die Anfordernisse an ein Impfzentrum gut geeignet. Ab 15. Dezember soll das Impfzentrum betriebsbereit sein, so die Vorgabe des Landes. Städte und Kreise stellen hierbei die Verwaltungsmitarbeiter, das Land kümmert sich um die Lieferung des Impfstoffes und um das medizinische Personal, so das Gesundheitsministerium. Die Terminvergabe soll über die Kassenärztliche Bundesvereinigung erfolgen, wie die Stadt Speyer erklärte.