Stadtrat Neustadt entscheidet: 4,5 Millionen Euro für Hertie-Ruine?

Das Hertie-Kaufhaus in Neustadt an der Weinstraße steht seit 15 Jahren leer und verfällt immer mehr. Nun will die Stadt die Ruine kaufen - nur der Stadtrat muss noch zustimmen.

Besitzer des leer stehenden ehemaligen Hertie-Kaufhauses im Stadtzentrum von Neustadt ist eine Firma, die das Gebäude zuletzt sanieren und zu einem Einkaufszentrum entwickeln wollte. Aber passiert ist mal wieder nichts und besagte Firma ist seit einem Jahr insolvent.

Hoffnungen einen neuen Investoren zu finden, hatten sich immer wieder zerschlagen. Die Stadtverwaltung hält den Zustand der Betonruine inzwischen für untragbar. In der Vorlage zur Stadtratssitzung am Dienstag heißt es dazu: "Der Zustand des Gebäudes im Herzen unserer Stadt ist seit Jahren katastrophal. Regelmäßig muss die Stadt wegen unterlassener Verkehrssicherungspflichten tätig werden."

Das herunter gekommene Hertie-Kaufhaus liegt in der Fußgängerzone von Neustadt an der Weinstraße. Ein "Schandfleck", der andere Händler und Touristen abschreckt, findet die Stadtverwaltung. SWR

In "Schandfleck" Hertie-Ruine besteht Lebensgefahr

Die Stadtverwaltung berichtet auch von einem Brand in der Bauruine und vermutlich Obdachlosen, die dort schlafen. Das sei lebensgefährlich, denn es gebe tiefe Schächte und Öffnungen. Weiter klagt der Stadtvorstand: "Der ruinöse Anblick ist mit Blick auf die Attraktivität Neustadts rufschädigend und belastet den innerstädtischen Handel und die Bürgerinnen und Bürger nun schon viele Jahre."

Preis für Ruine in Neustadt: 4,5 Millionen Euro

Um dem ein Ende zu bereiten, will die Stadt nun tief in die Kasse greifen. Sie will die Bauruine zunächst kaufen. Kostenpunkt: 4,5 Millionen Euro. Das Gebäude soll dann schnell bis auf den Keller abgerissen werden. Auf der freigewordenen Fläche könnte zunächst ein Parkplatz mit 150 Stellplätzen entstehen, so der Plan. Langfristig soll das Gelände samt Umgebung aber neu entwickelt werden. FWG-Oberbürgermeister Marc Weigel möchte einen Ideenwettbewerb, an dem sich auch die Bürger beteiligen können.

Unbekannte verschaffen sich immer wieder Zugang zur Hertie-Bauruine in Neustadt, so die Stadtverwaltung. SWR

Weg mit "Schandfleck": 7,2 Millionen Gesamtkosten

Kauf, Abriss der Bauruine und Anlegen eines Parkplatzes kosten laut Stadt rund 7,2 Millionen Euro. Allerdings rechnet die Verwaltung damit, dass sie das Projekt durch die Einnahmen von Parkgebühren weitgehend finanzieren kann. Außerdem hofft Oberbürgermeister Weigel auch auf Fördermittel vom Land. Die kommunale Aufsichtsbehörde des Landes - ADD - in Trier habe im Vorfeld schon ihre Zustimmung zu den Plänen signalisiert, so der Oberbürgermeister. Nun ist am Dienstagabend aber erstmal der Stadtrat gefragt.