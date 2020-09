Die Stadt Ludwigshafen hat angekündigt bis zu 15 Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde dies im Stadtvorstand einstimmig beschlossen. Die Aufnahme soll in einem geregelten Verfahren erfolgen. Einen genauen Zeitplan gebe es noch nicht. Nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria hatte das rheinland-pfälzische Integrationsministerium bei mehreren Kommunen in der Pfalz angefragt, die bereit sind Geflüchtete aufzunehmen. Insgesamt will das Land in einem ersten Schritt 250 Geflüchtete aus Moria aufnehmen und dann auf die Kommunen verteilen.