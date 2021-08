Die Stadt Ludwigshafen weist Kritik der SPD-Stadtratsfraktion wegen der Renovierung von Sporthallen zurück. Die SPD hatte bemängelt, dass zu viele Hallen in Ludwigshafen wegen Reparaturarbeiten gesperrt sind. Darunter würden die Vereine leiden, die nach monatelanger Corona-Auszeit erst seit kurzem wieder regelmäßig trainieren dürfen. Warum, so fragt die SPD, wurden die Bauarbeiten nicht während des Lockdowns erledigt, als die Hallen nicht genutzt werden durften? Außerdem seien die Vereine, darunter Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen, viel zu spät oder gar nicht über die Sperrungen informiert worden, kritisiert die SPD weiter. Die Ludwigshafener Stadtverwaltung erklärte dem SWR, langfristige Verträge mit Baufirmen erfüllen zu müssen. Danach werde jedes Jahr in den ersten drei Wochen der Schulferien renoviert. Diese Verträge seien kurzfristig nicht zu ändern. Was den Kontakt zu den Vereinen angeht, will die Verwaltung prüfen, wie der Informationsfluss verbessert werden kann.