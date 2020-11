per Mail teilen

Die Stadt Ludwigshafen hat angekündigt, die Maskenpflicht für die Innenstadt auszuweiten. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll die Regelung zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes bis zum 20. Dezember verlängert werden. Außerdem gelte die Maskenpflicht ab sofort auch für den Carl-Wurster-Platz vor dem Rathauscenter. Wegen der weiterhin hohen Infektionszahlen seien die Maßnahmen erforderlich. Der sogenannte Inzidenzwert liege in Ludwigshafen bei knapp unter 200 Neuinfektionen in der letzten Woche pro 100.000 Einwohner, so die Stadtverwaltung.