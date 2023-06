per Mail teilen

Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vor zwei Jahren haben sie teils wochenlang und meist ehrenamtlich geholfen: Am Dienstag bekamen 180 Rettungskräfte aus Ludwigshafen die Fluthilfemedaille des Landes Rheinland-Pfalz.

Die 180 Helfer von verschiedenen Hilfsdiensten und Feuerwehren aus Ludwigshafen waren nach Angaben der Stadtverwaltung in unterschiedlichen Funktionen und überwiegend ehrenamtlich nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal aktiv. Dabei kümmerten sie sich teilweise über Wochen hinweg um die Menschen in Not und unterstützten die Hilfskräfte vor Ort.

Dafür erhielten sie am Dienstag im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen die Fluthilfemedaille des Landes und eine Urkunde von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Fluthilfemedaille für 180 Helfer aus Ludwigshafen

Mit dieser Auszeichnung wolle sich das Land bei allen Einsatzkräften bedanken und noch einmal seine Hochachtung vor dem in dieser Extremsituation Geleisteten zum Ausdruck bringen, heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums. Insgesamt zeichnet das Land fast 43.000 Einsatzkräfte aus.