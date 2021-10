Hat Filmfestival Ludwigshafen gegen Umweltauflagen verstoßen?

Wegen des Festival des deutschen Films bangen Anwohner um die malerische Kulisse auf der Parkinsel. Sie sagen, Wiesen und vor allem Bäume würden stark in Mitleidenschaft gezogen.

Malerisches Ambiente soll auf Kosten der Bäume im Landschaftsschutzgebiet Parkinsel gehen. SWR Panja Schollbach

Das Filmfestival in Ludwigshafen hat in diesem Jahr 60.000 Besucher auf der Parkinsel angezogen. Die Filmzelte mussten wegen Corona trotzdem groß ausfallen, damit Abstände und Hygieneregeln eingehalten werden konnten. Einige Anwohner auf der Parkinsel bemängeln jetzt, dass die Kino- Zelte und auch die Container viel zu dicht an den Bäumen in dem Landschaftsschutzgebiet gestanden hätten. Außerdem seien nahe an den Bäumen lange Erdnägel in den Boden getrieben worden. Diese hätten die Wurzeln der über hundert Jahre alten Platanen beschädigt. Die Anwohner haben Fotos gemacht, die das belegen sollen.

Ausnahmegenehmigung der Stadt legt Abstände fest

Die Ausnahmegenehmigung der Stadt Ludwigshafen, die dem SWR vorliegt, sieht als Auflage für das Festival vor, dass zu den Bäumen bei den Arbeiten ein Abstand von 2,50 Metern gehalten werden muss. Außerdem sollen sie durch Abzäunungen vor Beschädigungen geschützt werden. Auch müssten die Zelt-Aufbauer "dafür Sorge (...) tragen, dass Erdnägel die Wurzelausläufer der Bäume nicht beschädigen."

Stadt sieht nur geringe Verfehlungen beim Aufbau

Was sagt die Stadt dazu? In einem Schreiben an den SWR räumt die Verwaltung ein, dass Festival-Fahrzeuge verbotenerweise eine Wiese befahren hatten. In einem Antwortschreiben an die Anwohner teilte die Stadt mit, der Aufbau der Zelte sei regelmäßig kontrolliert worden. Das könnten sie sich nicht vorstellen, sagen die Anwohner. Dazu brauche man sich nur die Fotos anzuschauen.

Nagellöcher direkt bei den Baumstämmen. Richard Springer

Stadt Ludwigshafen: Auswirkungen des Filmfestivals vertretbar

Im Statement der Stadt Ludwigshafen an den SWR heißt es: Die Auswirkungen des Filmfestivals bewerte die Verwaltung als vertretbar. Es gelte, verschiedene Güter und Interessen abzuwägen und Kompromisse zu finden. Bei den Planungen für das Filmfestival 2022 werde die Stadt Anregungen für den Naturschutz auf der Parkinsel berücksichtigen.

Eine Anfrage des SWR zu den Vorwürfen der Anwohner beim Filmfestival blieb bislang unbeantwortet.