Stadt lässt kranke Bäume fällen

Die Stadt Ludwigshafen lässt zurzeit 340 Bäume im Stadtgebiet fällen. Die Arbeiten dauern bis kommenden Februar. Die Bäume seien krank und schadhaft und teils abgestorben. Davon betroffen sind vor allem Ahornbäume, Hainbuchen und Birken. Die Stadt hat in diesem Jahr bereits 1.300 Bäume gefällt worden, die meisten davon in Parks und Grünflächen. Viele der Bäume seien durch die vergangenen trockenen Jahre so geschädigt gewesen, dass sie nach Begutachtung innerhalb von 14 Tagen gefällt werden mussten. Ob und inwieweit Bäume nachgepflanzt wurden, hat die Stadt noch nicht mitgeteilt.