Waschbären machen Ärger in Ludwigshafen

Die Stadt Ludwigshafen bekommt nach eigenen Angaben immer wieder Meldungen zu Waschbären, insbesondere aus dem Stadtteil Süd. Hier erfahren Sie, wie Sie sich als Betroffener am besten verhalten.

Waschbären dringen in den letzten Jahren verstärkt in städtische Gebiete vor und breiten sich dort als eingewanderte Art aus. Auch die Stadt Ludwigshafen ist nach eigenen Angaben betroffen - insbesondere Gärten, Hinterhöfe und Gebäude im Stadtteil Süd. In den betroffenen Gebieten sind der Stadt zufolge deshalb schon Informationszettel an Anwohnerinnen und Anwohner verteilt worden.

Um das Waschbär-Problem in den Griff zu bekommen, wendet sich die Stadt jetzt mit einem Presseschreiben an die Öffentlichkeit. Sie bittet bei der Bekämpfung um Mithilfe und gibt Bürgerinnen und Bürgern Tipps an die Hand:

Tipps für den Umgang mit Waschbären in Ludwigshafen Abfälle gut sichern Es sei wichtig, Abfälle durch abschließbare oder unüberwindbare Vorrichtungen ausreichend zu sichern. Das gelte auch für Tierfutter oder Reste von Mahlzeiten auf Balkonen oder Terrassen. Waschbären können Deckel von Töpfen, Mülleimern oder Kompostern problemlos öffnen. Kompost sollte grundsätzlich so gesichert werden, dass die Tiere nicht an den Inhalt gelangen können. Auf tierische Abfälle als Kompost sollte man der Stadt zufolge ganz verzichten. Gelbe Säcke sollen am besten erst am Morgen des Abholtages bereitgestellt werden. Sträucher und Bäume herunterschneiden Waschbären sind gute Kletterer. Deshalb empfiehlt die Stadt, Sträucher und Bäume dicht am Haus nicht zur Klettergelegenheit werden zu lassen. Sie sollten wenn möglich heruntergeschnitten werden. Blechmanschetten können verhindern, dass ein Waschbär nicht an einem Fallrohr auf den Dachstuhl klettert. Schornsteine können gegen das Eindringen von Tieren mit Metallgittern geschützt werden. Unauffällige Öffnungen am Haus abdichten Auch unauffällige Öffnungen wie gekippte Kellerfenster oder Nischen am Gebäude sollten der Stadt zufolge abgedichtet werden. Waschbären können auch problemlos Katzenklappen öffnen. Hier empfiehlt die Stadt, chipgeschützte Klappen zu verwenden oder sie in der Nacht zu verschließen. Ein Waschbärbesuch kann hohe Schäden verursachen - zum Beispiel wenn die Dämmung im Dachgeschoss zerstört ist. Waschbären können auch Beete und Wege im Garten aufwühlen und Kot und Urin ins Haus bringen.

Waschbären nicht selbst einfangen

Wer einen Waschbär sieht, sollte der Stadt zufolge vorsichtig sein und auf Distanz gehen. Man sollte auf keinen Fall versuchen, das Tier einzufangen, zu töten oder zu verletzen. Das sei nicht nur sehr gefährlich, sondern auch verboten. Wer einen Waschbär im Stadtgebiet sieht, kann sich per Mail an den Bereich Umwelt und Klima der Stadt wenden - unter umwelt@ludwigshafen.de.